"Я с ним драться не буду": Усик эмоционально прокомментировал дружбу с Джошуа

Британский боксер Энтони Джошуа вместе с украинским чемпионом Александром Усиком посетили Украину. Их визит вызвал активные дискуссии и различные эмоциональные реакции среди боксерского сообщества.

Усик в интервью для Daily Mail рассказал об изменениях в отношениях с бывшим соперником Джошуа. Он поделился, как теперь они взаимодействуют вне ринга.

Что сказал Усик о дружбе с Джошуа?

Боксер добавил, что Джошуа – очень добрый, трудолюбивый и умный человек, который стал психологически сильнее.

Сейчас Эй Джей для меня как старший брат, а не соперник, я с ним драться не буду. Я считаю его настоящим чемпионом, независимо от наличия титулов, ведь чемпион – это тот, кто не сдается,

– сказал Усик.

По словам Усика, они поддерживают постоянный контакт и даже тренируются вместе дважды в день.

Кто негативно высказался о поездке Джошуа?