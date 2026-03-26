Усик в интервью для Daily Mail рассказал об изменениях в отношениях с бывшим соперником Джошуа. Он поделился, как теперь они взаимодействуют вне ринга.
Что сказал Усик о дружбе с Джошуа?
Боксер добавил, что Джошуа – очень добрый, трудолюбивый и умный человек, который стал психологически сильнее.
Сейчас Эй Джей для меня как старший брат, а не соперник, я с ним драться не буду. Я считаю его настоящим чемпионом, независимо от наличия титулов, ведь чемпион – это тот, кто не сдается,
– сказал Усик.
По словам Усика, они поддерживают постоянный контакт и даже тренируются вместе дважды в день.
Кто негативно высказался о поездке Джошуа?
- В марте 2026 года Джошуа посетил Украину по приглашению чемпиона мира по тяжелому весу Усика. Во время поездки он вместе с Усиком прогуливался по Майдану Независимости, почтил память погибших украинских военных и побывал на Аллее памяти штурмового подразделения "Волки Да Винчи" – одного из добровольческих подразделений ВСУ.
Этот визит вызвал активную реакцию в спортивной среде. В частности, британский боксер Диллиан Уайт в комментарии на ютуб iFL TV резко высказался о Джошуа, назвав его поведение "безумием" и сравнив с "непостоянной женщиной".