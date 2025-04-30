Накануне была названа дата предстоящего противостояния. Оно состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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Украинец отреагировал на агрессию "Динамита"

После официального объявления поединка бойцы провели традиционную дуэль взглядов. На ней британец не сдержал эмоций и толкнул непобедимого украинского чемпиона, назвав его трусом.

Александр Усик отреагировал на наглый поступок Даниэля Дюбуа, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSport Boxing. Он заявил, что не обращает на это никакого внимания и ожидает настоящую битву, в которой британец будет иметь возможность показать свой уровень:

Слушайте, это обычное шоу. А вот настоящий бой будет 19 июля. Для меня то, что он сделал, не имеет значения. Я готовился к этому 22 года, ведь бокс – это моя жизнь. Он дает мне популярность и деньги. Я люблю жизнь. Бокс – это жизнь.

К слову. Это будет второй очный поединок между бойцами. В 2023 году Александр Усик одержал победу нокаутом в девятом раунде.

Напомним, что ранее свой прогноз на реванш Усик – Дюбуа дал Тони Белью. Он считает, что бой закончится досрочно.