Усик и Верховен впервые поговорили с глазу на глаз: что сказали бойцы

Александр Усик и Рико Верховен провели первый личный разговор перед громким поединком в египетской Гизе. Чемпионы обменялись уважением, громкими заявлениями и оценили предстоящий бой как глобальное шоу.

Накануне очного противостояния украинец и нидерландский кикбоксер впервые сели друг напротив друга в подкасте DAZN Boxing, чтобы откровенно обсудить предстоящий вызов. Оба дали понять: несмотря на взаимное уважение, в ринге каждый настроен только на победу.

Смотрите также Усик – Верховен: как смотреть в Украине, время, дата боя и телеканал

Что сказал Усик?

Украинский чемпион отметил, что бой с Верховеном выходит далеко за пределы обычного спорта и является большим событием для фанатов.

Многие люди хотят увидеть, кто победит, кто лучше. Некоторые говорят: "Усику не стоит драться с Рико, потому что он не боксер". Но послушайте, это шоу. Наш мир – это шоу. Кто мы? Актеры,

– добавил украинец.

Усик также подчеркнул, что относится к этому противостоянию максимально серьезно и готовится не менее тщательно, чем к боям против Тайсона Фьюри или Энтони Джошуа.

Я готовлюсь так же, как к Фьюри, Джошуа или Дюбуа. Мы делаем много новых упражнений, у нас разные спарринг-партнеры, похожи на Рико. Это боец. Опасный парень,

– выразил уважение своему оппоненту Усик.

Усик и Верховен впервые поговорили с глазу на глаз: смотрите видео

Что сказал об украинце Верховен?

Король кикбоксинга не скрывал восхищения достижениями Усика, однако сразу дал понять, что не собирается быть лишь статистом.

Его считают одним из лучших боксеров в истории. Для меня это честь и огромная возможность. Я покорил все в кикбоксинге, а теперь получил шанс сделать это и в боксе,

– заявил Рико Верховен.

Голландец убежден, что его опыт и нестандартность могут стать ключом к сенсации.

Я принесу в ринг что-то другое – то, чего ты еще не видел. И именно это станет самой большой разницей,

– обратился к Усику кикбоксер.

Уважение перед боем

Несмотря на амбициозные заявления, атмосфера встречи оставалась уважительной. Усик в очередной раз подчеркнул свою веру, а Верховен ответил уверенностью в собственных силах.

Мы готовимся. Наши люди готовят нас к бою. Но победу дает только Бог,

– заявил Усик.

Верховен, в свою очередь, заверил зрителей, что сможет принести в ринг что-то такое, что украинец ранее не видел.

Что известно о поединке Усика и Верховена?