"На ходу": легенда бокса назвал следующего соперника для Усика

Александр Усик находится на вершине современного хевивейта. Против украинского чемпиона имеют желание драться немало боксеров, чтобы забрать все лавры себе.

Рой Джонс поделился мыслями относительно Александра Усика. Легенда бокса назвал боксера, который должен драться с Королем супертяжелого дивизиона, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Кто должен драться с Усиком

Рой Джонс заявил, что сейчас в супертяжелом весе немало хороших боксеров, но они не выделяются. По его мнению, Александр Усик выберет соперника, который выделится среди других.

Легенда бокса также назвал бойца, которого хочет увидеть в ринге с Александром Усиком. Джонс мечтает о бое между украинским чемпионом и Джозефом Паркером.

Джозеф Паркер на ходу. И я хочу, чтобы именно новозеландец стал следующим соперником Усика,

– сказал Джонс.

Напомним, что Джозеф Паркер стал обязательным претендентом на бой против Александра Усика. WBO обязала украинца защитить титул организации в поединке с новозеландским боксером.

Сам Александр Усик стремится драться против Даниэля Дюбуа. Король хевивейта хочет во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелой базе.