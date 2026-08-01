Гассиев поблагодарил Усика за этот шаг в интервью британскому ютуб-каналу iFL TV. Он отметил, что это решение открыло новые перспективы для других представителей супертяжелого дивизиона.

Как прокомментировал решение Усика Гассиев

Российский боксер отметил, что завоевание полноценного титула стало для него очередным шагом к главной цели – стать объединенным чемпионом мира.

Этот титул – еще один шаг к моей мечте стать объединенным чемпионом мира. Это уже второй раз. Я снова пытаюсь. Сейчас все хотят драться со мной. А раньше говорили: "Этот парень – никто",

– сказал Гассиев.

Он также поблагодарил украинского чемпиона за отказ от пояса WBA, отметив, что это дало шанс другим ведущим представителям супертяжелого веса.

Хочу сказать большое спасибо Александру. Он освободил свой титул, это большой подарок, большой новогодний подарок. Такие боксеры, как я, Агит Кабаел и Даниэль Дюбуа, хотим искренне поблагодарить Александра Усика,

– заявил боксер.

Россиянин также выразил уважение к украинцу, назвав его выдающимся чемпионом.

Он большой чемпион, сильный боец. Только уважение к нему,

– добавил он.

После получения полноценного титула Гассиев уже провел его первую защиту: 11 июля он победил Петера Кадиру техническим нокаутом в шестом раунде.

Стоит отметить, что после освобождения чемпионских титулов Усик планирует провести свой прощальный бой, который называют "последним танцем". Наиболее вероятным соперником украинца считается Деонтей Уайлдер, а сам поединок планируют организовать на территории США.