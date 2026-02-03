Подыграл пропаганде: Усик сфотографировался с россиянами на вечере бокса
- Александр Усик сфотографировался с россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом на вечере бокса в Нью-Йорке, что вызвало скандал.
- Фотографию использовали российские СМИ для пропаганды, несмотря на то, что Усик не здоровался и не общался с россиянами.
Александр Усик посетил вечер бокса Ring IV в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден". В один из моментов украинец даже появился на ринге, но это завершилось скандалом.
Кроме Усика, на поединки в США приехали россияне Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Камеры зафиксировали совместное фото украинца с представителями страны-агрессора, которое Бетербиев выложил в свой инстаграм.
Смотрите также Усик сыграл в футбол против чемпиона мира из Германии: видео моментов с боксером
Почему Усик оказался на фото с россиянами?
Известные спортсмены позировали с главой саудовского управления по делам развлечений Турки Аль-аш-Шейхом, который сейчас является одной из самых влиятельных фигур в мировом боксе. Несмотря на то, что Усик принципиально не здоровался и не общался с россиянами, во время фото он оказался рядом с ними.
Фотографию сразу начали использовать в пропагандистских целях: СМИ оккупантов массово начали распространять ее с подписями о "единении русских и украинцев".
Кто такие Бетербиев и Бивол?
- Артур Бетербиев из Дагестана называет братом главного соратника Путина, руководителя Чечни Рамзана Кадырова. На международной арене боксер прикрывается флагом Канады.
- Дмитрий Бивол с 2022 года, во избежание отстранений и санкций, представляет на ринге Кыргызстан.
- По данным BoxRec, последние два поединка россияне провели между собой, обменявшись победами. В обоих разыгрывался титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (Light heavyweigt). Сейчас поясами владеет Бивол.