Золотые горы: сколько денег есть у Александра Усика

Александр Усик переписал историю бокса, трижды завоевав звание абсолютного чемпиона мира в двух разных весовых категориях. Идеальная во всех смыслах профи-карьера сделала украинца одним из самых богатых спортсменов в Европе и мире.

Кроме ринга, Усик имеет и другие источники доходов: партнерские соглашения, промоутинговая компания. Его состояние особенно выросло именно в последние годы, пишет 24 Канал со ссылкой на BBN Times.

Сколько денег есть у Александра Усика?

Эксперты считают, что на счетах украинца сейчас размещена сумма примерно в 120 миллионов долларов.

При этом его гонорар только за последний пока бой против Даниэля Дюбуа, по оценкам боксерского сообщества, превышал 130 миллионов в американской валюте. Это означает, что Александр активно тратит заработанные средства – инвестируя в бизнес и активно занимаясь благотворительностью.



Александр Усик перед боем с Даниэлем Дюбуа / фото Getty Images

Сколько заработал Усик за поединки с Фьюри и Дюбуа?

Самыми прибыльными для украинского боксера стали 2024 и 2025 годы, когда он дважды становился абсолютным чемпионом мира. Два поединка с Тайсоном Фьюри и повторная встреча с Даниэлем Дюбуа в целом принесли ему более 200 миллионов долларов. Из них лишь около 90 миллионов Усик получил благодаря дилогии с "Цыганским королем" (все же помнят шутки Александра о "жадном пузе").



Александр Усик / фото Getty Images

Где Усик в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов?

В 2025 году издание Forbes поставило украинца на 11-е место своего рейтинга мировых спортсменов, зарабатывающих больше всех. Там посчитали, что в ринге Александр наработал на 100 миллионов долларов, и еще на 1 миллион благодаря другим источникам доходов.

Сколько Усик заработает в 2026 году?