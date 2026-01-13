Золотые горы: сколько денег есть у Александра Усика
- Эксперты оценивают состояние Александра Усика в примерно 120 миллионов долларов, с гонораром за последний бой против Даниэля Дюбуа, превышающим 130 миллионов долларов.
- В 2025 году Forbes поставил Усика на 11-е место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов, оценив его заработки в 100 миллионов долларов за поединки.
Александр Усик переписал историю бокса, трижды завоевав звание абсолютного чемпиона мира в двух разных весовых категориях. Идеальная во всех смыслах профи-карьера сделала украинца одним из самых богатых спортсменов в Европе и мире.
Кроме ринга, Усик имеет и другие источники доходов: партнерские соглашения, промоутинговая компания. Его состояние особенно выросло именно в последние годы, пишет 24 Канал со ссылкой на BBN Times.
Сколько денег есть у Александра Усика?
Эксперты считают, что на счетах украинца сейчас размещена сумма примерно в 120 миллионов долларов.
При этом его гонорар только за последний пока бой против Даниэля Дюбуа, по оценкам боксерского сообщества, превышал 130 миллионов в американской валюте. Это означает, что Александр активно тратит заработанные средства – инвестируя в бизнес и активно занимаясь благотворительностью.
Александр Усик перед боем с Даниэлем Дюбуа / фото Getty Images
Сколько заработал Усик за поединки с Фьюри и Дюбуа?
Самыми прибыльными для украинского боксера стали 2024 и 2025 годы, когда он дважды становился абсолютным чемпионом мира. Два поединка с Тайсоном Фьюри и повторная встреча с Даниэлем Дюбуа в целом принесли ему более 200 миллионов долларов. Из них лишь около 90 миллионов Усик получил благодаря дилогии с "Цыганским королем" (все же помнят шутки Александра о "жадном пузе").
Александр Усик / фото Getty Images
Где Усик в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов?
В 2025 году издание Forbes поставило украинца на 11-е место своего рейтинга мировых спортсменов, зарабатывающих больше всех. Там посчитали, что в ринге Александр наработал на 100 миллионов долларов, и еще на 1 миллион благодаря другим источникам доходов.
Сколько Усик заработает в 2026 году?
- Официально об этом еще не объявили, но осталось мало сомнений, что следующий свой бой супертяж из Симферополя проведет против американца Деонтея Уайлдера.
- Финансовые детали переговоров пока не раскрывают. Однако ожидается, что выход на ринг против "Бронзового бомбардировщика" будет для Александра даже более прибыльным, чем реванш с Дюбуа. При этом состояние Усика вырастет как минимум до 150 миллионов долларов.