Россия мешает Усику реализовать заветную мечту в боксе

Чемпион мира по боксу Александр Усик планирует провести еще два поединка до завершения карьеры. Один из них должен был бы состояться на Родине выдающегося боксера современности.

Александр Усик достиг невероятных результатов в боксе. Он выиграл олимпийское "золото" и дважды становился абсолютным чемпионом. Однако есть мечта, которую будет сложно реализовать, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Ракетные удары мешают проведению боя Усика в Украине

Чемпион мира WBC, IBO, WBA и WBO в супертяжелом весе хотел бы провести титульный бой в Украине. По мнению Усика, враждебная Россия не позволит реализовать его заветную мечту.

"Сейчас я думаю, что это невозможно. Россия воюет против Украины, запускает много ракет.

Я говорил со своей 15-летней дочерью. Я спросил ее: "Как ты там?". Она ответила: "Ой, папа, эта ночь была ужасной". Моя семья может жить в бомбоубежище, у меня оно есть. Дочь сказала: "Папа, сегодня я иду в бомбоубежище, господи, мне страшно". Я ответил ей: "Послушай, не переживай, пожалуйста, завтра я отправлюсь домой". Я думаю, что это большая проблема.

Бокс – это моя жизнь. Возможно, многие скажут: "О, да, это большое наследие". Я не думаю об этом. Мое наследие – это мои дети, и то, что я делаю сейчас для Украины", – сказал Усик.

Напомним, что сейчас продолжаются переговоры по организации поединка между Усиком и Дюбуа. В случае успеха украинец сможет во второй раз побороться за абсолют в хевивейте.

Недавно боксерская организация WBO обязала Усика провести обязательную защиту титула против Джозефа Паркера. Впрочем, украинец сможет сохранить пояс и отсрочить этот бой.