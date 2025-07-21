Усик повторил историческое достижение легендарного Мухаммеда Али

В субботу, 19 июля, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне состоялось большое шоу бокса. Его главным событием стал реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

Украинский боксер одержал победу нокаутом в пятом раунде. Благодаря этому он повторил невероятное достижение, которое покорялось лишь двум боксерам в истории, сообщает 24 Канал.

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Какое достижение Али покорилось Усику?

Александр Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелой весовой категории. До этого лишь двум боксерам удавалось это сделать.

В 1962 году двукратным абсолютом стал Флойд Паттерсон, объединив пояса NYSAC и NBA. А вторым бойцом с таким достижением был Мухаммед Али, который в 1978 году стал обладателем титулов WBA и WBC.

Что касается эры четырех поясов, то Александр Усик стал вообще первым абсолютным чемпионом в истории в хевивейте. Также он является единственным бойцом, кто в целом трижды объединял все пояса (впервые он это сделал в крузервейте).

Справка. Александр Усик на профессиональном уровне провел 24 боя. В них он одержал все победы, из которых 15 – нокаутом.

Напомним, что после победы украинца над Даниэлем Дюбуа об уровне новоиспеченного абсолюта высказался Фрэнк Уоррен. Известный промоутер заявил, что такие боксеры появляются раз в поколение.