Немецкий боксер, претендовавший на бой с Усиком, высказался о его решении относительно титулов

Александр Усик должен был защищать титул WBC в бою против немца Агита Кабаела, но решил отказаться от всех своих чемпионских поясов. В результате эти титулы стали вакантными.

Временный чемпион WBC Кабаел отреагировал на это решение украинца. Он опубликовал соответствующий пост в своей инстаграм-сторис.

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Что сказал Кабаел о решении Усика?

Немецкий боксер кратко прокомментировал событие, подчеркнув свое уважение к достижениям украинца.

Ничего, кроме уважения к этой невероятной карьере,

– написал Кабаел.

Реакция Агиты Кабаела / Фото скриншот из инстаграм-сторис немецкого боксёра

Впоследствии он опубликовал отдельный пост об Усике.

Какое решение принял Усик?

Он объявил о решении сдать все свои чемпионские пояса, но не завершать профессиональную карьеру. Украинский боксер также сообщил о предстоящем финальном бою под названием "Last Dance".

Официальное видеообращение 39-летнего спортсмена было опубликовано в его соцсетях вечером 26 июня. Усик пояснил, что отказывается от титулов, чтобы дать возможность другим претендентам из очереди побороться за чемпионские пояса.

Почему Усик должен был сразиться с Кабаелом?

Украинец должен был провести следующий бой против Кабаела, ведь немец является официальным обязательным претендентом на пояс WBC. В июне WBC официально санкционировала этот поединок и обязала украинца провести обязательную защиту титула именно против Кабаела.

После победы Усика над Рико Верховеном в Египте немецкий боксер поднялся на ринг и лично вызвал чемпиона на бой.

В то же время промоутеры и WBC определили четкие сроки, в течение которых стороны должны были заключить контракт.