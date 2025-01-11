"Примет решение после февральских боев": стало известно, какое количество поединков планирует провести Усик
Будущее Александра Усика после второй победы над Тайсоном Фьюри оставалось под вопросом. Ведь украинскому чемпиону нечего больше доказывать, он уже вписал свое имя в историю бокса.
Турки Аль аш-Шейх высказался относительно продолжения карьеры Усика. Руководитель Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии рассказал о будущем украинского боксера.
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Продолжит ли карьеру Усик продолжит карьеру?
Турки Аль аш-Шейх отметил, что Александр Усик примет решение относительно следующего боя после вечера бокса, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде, сообщает 24 канал со ссылкой на Froch On Fighting.
Функционер рассказал, что Усик не планирует завершать карьеру. Украинский чемпион проведет еще, как минимум один или два поединка в профессиональном ринге.
Руководитель Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии поразмышлял над следующим соперником Александра Усика. Турки Аль аш-Шейх считает, что будет Даниэль Дюбуа.
Думаю, Дюбуа заслуживает реванша с ним. Это может быть бой за абсолютное чемпионство. Последний раз, когда я видел Усика, он сказал мне, что еще будет драться, но решение примет после февральских боев. Он сказал, что хочет провести еще по крайней мере один или два поединка,
– рассказал Турки Аль аш-Шейх.
Отметим, что Даниэль Дюбуа проведет бой с Джозефом Паркером 22 февраля. Британский боксер будет защищать титул чемпиона мира по версии IBF.
Напомним, что Дюбуа после победы Усика над Фьюри бросил вызов Александру с намерением провести реванш. Украинский чемпион попросил Турки Аль аш-Шейха провести бой с британским супертяжеловесом.