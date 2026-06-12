Усик посетил Пентагон

Трижды абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик побывал в Пентагоне. Украинский боксер продолжает использовать свою мировую известность для поддержки Украины на международной арене.

Пока спортивный мир обсуждает последние выступления украинского чемпиона, сам Усик не прекращает активную общественную деятельность. На этот раз звездный боксер посетил Пентагон – штаб-квартиру Министерства обороны США, передает 24 Канал.

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Что известно о поездке Усика в США?

О визите чемпиона стало известно из его инстаграма. Александр Усик,, вероятно,, посетит турнир UFC в Белом доме.

Главным событием вечера станет объединительный бой в легком весе между полноправным чемпионом UFC Илией Топурией и временным чемпионом Джастином Хейджи. В со-главном событии Алекс Перейра дебютирует в тяжелом весе против Сириля Гана в поединке за временный титул UFC.

Каковы планы украинского чемпиона?

В конце мая Усик одержал победу техническим нокаутом над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.

Теперь внимание фанатов приковано к дальнейшим планам чемпиона. В команде украинца уже намекали на новые крупные поединки, а сам Усик заявлял, что готов сражаться с любым соперником.

Ранее супертяжеловес неоднократно участвовал в международных гуманитарных и благотворительных инициативах, в частности в качестве посла UNITED24.

Боксер остается одним из самых известных спортивных символов Украины в мире. С начала полномасштабной войны Усик регулярно участвует в проектах по сбору средств, поддержки военных и восстановления пострадавших городов.

Напомним, украинский чемпион вошел в список самых влиятельных людей в спорте по версии журнала TIME.