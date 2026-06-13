Обладатель поясов IBF, WBA и WBC Александр Усик отметил, что сейчас миру необходимо еще больше помогать Украине. Своими мыслями он поделился во время пребывания в США, сообщает "24 Канал".

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Что сказал Усик?

На саммите America’s Adversaries: The Russia Reality 39-летний чемпион отметил, что политики далеко не всегда выполняют обещания перед нашим государством.

На мой взгляд, тем людям, которые занимаются вопросами помощи Украине, нужно быть более жесткими, потому что им говорят одно, а делают другое,

– отметил боксер.

Александр добавил, что за украинскую свободу борется уже не одно поколение наших граждан, которым нельзя сказать, что теперь они должны что-то отдать россиянам.

Как объяснить сыну, что он должен отдать Донецк, который защищал его отец и за который он погиб? Это невозможно. Я лично, мы – украинцы, не можем отдать то, что Россия забрала и как-то там унесла куда-то. Это то же самое, что Россия сейчас возьмет и заберет Аляску,

– добавил Усик.

Отметим, что днем ранее Александр посетил Пентагон. Неожиданно спортсмену и его команде пришлось эвакуироваться из штаб-квартиры Министерства обороны США.

Что известно о визите Усика в США?

Самым значительным событием во время его пребывания там стала встреча с президентом страны Дональдом Трампом, которая состоялась в Белом доме.

Также боксер встретился с бывшим активным участником переговоров о завершении российско-украинской войны генералом Китом Келлогом и его дочерью Меган Моббс.

Отметим, что в сети также ожидают появления Усика в статусе одного из гостей предстоящего ММА-турнира UFC Freedom 250, который в ночь на 15 июня состоится на территории Белого дома.