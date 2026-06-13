Володар поясів IBF, WBA та WBC Олександр Усик зазначив, що наразі світу необхідно ще більше допомагати Україні. Своїми думками він поділився під час перебування у США, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Несподівана "битва поглядів": Усик зустрівся з Трампом у Білому домі

Що сказав Усик?

На саміті America’s Adversaries: The Russia Reality 39-річний чемпіон зазначив, що політики далеко не завжди виконують обіцянки перед нашою державою.

На мій погляд, тим людям, які займаються з приводу допомоги Україні, їм треба бути жорсткішими, тому що їм говорять одне, а роблять інше,

– зазначив боксер.

Олександр додав, що за українську свободу бореться уже не одне покоління наших громадян, яким не можна сказати, що тепер вони мають щось віддати росіянами.

Як пояснити сину, що він повинен віддати Донецьк, який захищав його батько і помер? Це неможливо. Я особисто, ми – українці, не можемо віддати те, що Росія забрала і якось там внесла кудись. Це те саме, що Росія зараз візьме і забере Аляску,

– додав Усик.

Зазначимо, що днем раніше Олександр відвідав Пентагон. Несподівано спортсмену та його команді довелось евакуйовуватись зі штаб-квартири Міністерства оборони США.

Що відомо про візит Усика до США?

Найбільшою подією під час його перебування там стала зустріч з президентом країни Дональдом Трампом, яка відбулась у Білому домі.

Також боксер перетнувся з колишнім активним учасником переговорів про завершення російсько-української війни генералом Кітом Келлогом та його донькою Меган Моббс.

Зазначимо, що у мережі також очікують появи Усика у статусі одного з гостей майбутнього ММА-турніру UFC Freedom 250, який у ніч проти 15 червня відбудеться на території Білого дому.