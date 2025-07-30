Усик вернулся домой: первые видео с абсолютным чемпионом мира в Украине
- Александр Усик вернулся в Украину после победы над Даниэлем Дюбуа, став трехкратным абсолютным чемпионом мира в истории.
- После пересечения границы Усика радостно встречали пограничники, а дома его ждала самая младшая дочь Мария.
В субботу, 19 июля, Александр Усик провел бой за звание абсолюта в хевивейте. Он дрался с британским панчером Даниэлем Дюбуа.
Украинский боксер нокаутировал своего соперника в пятом раунде и стал первым трехкратным абсолютным чемпионом мира в истории. После этого он некоторое время провел с семьей в Испании и теперь вернулся на родную землю, информирует 24 Канал.
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Как Усик вернулся в Украину?
В сети появилось видео, как Александр Усик пересекает украинскую границу. Звездного боксера с радостью встречали пограничники и делали с ним фотографии.
Первые кадры после возвращения Усика на Родину: смотрите видео
Впоследствии абсолютного чемпиона мира радостно встречала дома уже самая младшая дочь Мария. Она не виделась с папой, пока он готовился к битве с Дюбуа, и получила от легендарного боксера в подарок игрушку.
Усик приехал к себе домой и встретился с дочкой: смотрите видео
Напомним, что ранее бывший чемпион мира назвал место Александра Усика в истории бокса. Он признал величие украинского бойца.