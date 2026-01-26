"Хочу выпить вино из горла": Усик рассказал о чемпионстве Полесья
- Александр Усик рассказал о своей ночи перед боем с Дюбуа, когда впервые не мог спать, но смог собраться и контролировать стресс.
- Усик пообещал выпить вино из горла, если команда Полесья станет чемпионом Украины, выразив уверенность в их успехе.
Александр Усик тесно связан с Полесьем – с житомирянами чемпион мира даже подписывал профессиональный контракт. Во время испанских сборов команды боксеру представилась возможность выступить перед игроками.
Усик с футболистами посмотрел мотивационный фильм и рассказал кое-что о том, как чувствовал себя перед ответственным моментом – третьим боем за звание абсолютного чемпиона. А еще дал обещание на случай чемпионства Полесья, пишет официальный сайт клуба.
Что сказал Усик о подготовке к бою с Дюбуа?
Александр рассказал, что ночью перед поединком впервые в жизни не мог спать. Заснул только под утро и проспал только четыре часа, а уже в обед "начало выбивать".
Именно в этот момент Усик подумал, что это, возможно, "была финальная точка". Но смог собраться и "приручить это давление". Футболистам боксер посоветовал никогда не думать, что сегодня устал, а завтра все сделаю – потому что тогда ничего уже не произойдет.
Как Усик пообещал отпраздновать чемпионство Полесья?
В видео на ютуб-канале Полесья Александр выразил уверенность, что кто-то из присутствующих в зале игроков обязательно выиграет "Золотой мяч". А еще сделал смелое заявление о том, что сделает в случае, если подопечные Руслана Ротаня станут чемпионами Украины.
Я так буду радоваться! Я даже вино из горла буду пить. Я не делал этого, но я сделаю это. Но очень-очень сильно зависит от вас, буду я пить вино из горла или нет. Я очень хочу выпить вино из горла, но если вы мне этого не позволите, то вы будете иметь дело со мной в другом измерении. То есть в ринге,
– пошутил Усик.
Какой следующий бок Усика?
С высокой вероятностью весной или летом Александр выйдет в ринг против "Бронзового бомбардировщика" Деонтея Уайлдера. Объявление о бое украинца и американца ожидают в ближайшие недели.
На бой с Усиком претендует и чемпион мира по версии WBO Фабио Уордли, которому пояс достался благодаря отказу Александра.
Усик обещал, что проведет на ринге еще 2-3 поединка, после чего завершит профессиональную карьеру.