Усик зажег пением на западе WBC, сорвав овации: забавное видео
- Александр Усик во время 63-й конвенции WBC продемонстрировал свои вокальные навыки, спев на мероприятии, что вызвало положительные отзывы от его поклонников.
- Усик выразил желание провести бой с Деонтеем Уайлдером в 2026 году, считая его сильным соперником и одним из крупнейших супертяжей последнего десятилетия.
Александр Усик стал почетным гостем 63-й конвенции Всемирно боксерского совета (WBC). Во время торжественного мероприятия украинский боксер в очередной раз похвастался своими вокальными навыками.
Сначала вокалистка предложила Александру Усику спеть кусок песни, а впоследствии украинский боксер сам взял микрофон в руки. Соответствующее видео появилось в профиле Усика в тиктоке, информирует 24 Канал.
Стоит узнать Усик – Уайлдер: где и когда может состояться битва века
Как Усик спел на мероприятии WBC?
Украинец не стал придумывать подписи к такому забавному видео, которое оценили его фанаты. Интересно, что это уже далеко не первое подобное видео поющего Усика. Ранее он спел в дуэте с Иво Бобулом на благотворительном вечере.
Усик спел на конвенции WBC: смотрите видео
Как фаны Усика отреагировали на пение боксера?
Поклонники оценили забавное видео боксера. Многие даже отметили вокальные данные Усика и поблагодарили Александра за хорошее настроение.
- "Профи во всем";
- "Лучано Ноуканотти";
- "Ну настоящий певец";
- "Усиано Сашотти певец";
- "А поет как красиво".
С кем Усик хочет провести бой в 2026 году?
В интервью Boxing King Media Усик заявил, что хочет провести бой с Деонтеем Уайлдером.
"Нет, я продолжаю драться. В следующем году я хочу провести бой с Деонтеем Уайлдером. Для меня это интересно. Этот парень – чемпион мира, очень известный и сильный боксер. Он является одним из величайших супертяжей за последние 10 лет", –сказал Александр.
В команде "Бронзового бомбардировщика" уже отреагировали на заявление украинского чемпиона. За спиной бывшего чемпиона мира по версии WBC 44 победных боя (43 – нокаутом) при 4-х поражениях и одной мировой (данные BoxRec).