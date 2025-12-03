Усик зажег пением на западе WBC, сорвав овации: забавное видео

Александр Усик стал почетным гостем 63-й конвенции Всемирно боксерского совета (WBC). Во время торжественного мероприятия украинский боксер в очередной раз похвастался своими вокальными навыками.

Сначала вокалистка предложила Александру Усику спеть кусок песни, а впоследствии украинский боксер сам взял микрофон в руки. Соответствующее видео появилось в профиле Усика в тиктоке, информирует 24 Канал.

Как Усик спел на мероприятии WBC?

Украинец не стал придумывать подписи к такому забавному видео, которое оценили его фанаты. Интересно, что это уже далеко не первое подобное видео поющего Усика. Ранее он спел в дуэте с Иво Бобулом на благотворительном вечере.

Усик спел на конвенции WBC: смотрите видео

Как фаны Усика отреагировали на пение боксера?

Поклонники оценили забавное видео боксера. Многие даже отметили вокальные данные Усика и поблагодарили Александра за хорошее настроение.

"Профи во всем";

"Лучано Ноуканотти";

"Ну настоящий певец";

"Усиано Сашотти певец";

"А поет как красиво".

С кем Усик хочет провести бой в 2026 году?

В интервью Boxing King Media Усик заявил, что хочет провести бой с Деонтеем Уайлдером.

"Нет, я продолжаю драться. В следующем году я хочу провести бой с Деонтеем Уайлдером. Для меня это интересно. Этот парень – чемпион мира, очень известный и сильный боксер. Он является одним из величайших супертяжей за последние 10 лет", –сказал Александр.

В команде "Бронзового бомбардировщика" уже отреагировали на заявление украинского чемпиона. За спиной бывшего чемпиона мира по версии WBC 44 победных боя (43 – нокаутом) при 4-х поражениях и одной мировой (данные BoxRec).