Усик запалив співами на заході WBC, зірвавши овації: кумедне відео

Олександр Усик став почесним гостем 63-ї конвенції Всесвітньо боксерської ради (WBC). Під час урочистого заходу український боксер вчергове похизувався своїми вокальними навичками.

Спершу вокалістка запропонувала Олександру Усику заспівати шматок пісні, а згодом український боксер сам взяв мікрофон до рук. Відповідне відео з'явилось у профілі Усика у тіктоці, інформує 24 Канал.

Як Усик заспівав на заході WBC?

Українець не став вигадувати підпису до такого кумедного відео, яке оцінили його фанати. Цікаво, що це вже далеко не перше подібне відео співочого Усика. Раніше він заспівав у дуеті із Іво Бобулом на благодійному вечорі.

Усик заспівав на конвенції WBC: дивіться відео

Як фани Усика відреагували на співи боксера?

Прихильники оцінили кумедне відео боксера. Багато хто навіть відзначив вокальні дані Усика та подякували Олександру за гарний настрій.

"Профі в усьому";

"Лучано Ноуканотті";

"Ну справжній співак";

"Усіано Сашотті співак";

"А співає як гарно".

З ким Усик хоче провести бій у 2026 році?

В інтерв'ю Boxing King Media Усик заявив, що хоче провести бій із Деонтеєм Вайлдером.

"Ні, я продовжую битися. Наступного року я хочу провести бій з Деонтеєм Вайлдером. Для мене це цікаво. Цей хлопець – чемпіон світу, дуже відомий і сильний боксер. Він є одним з найбільших супертяжів за останні 10 років", –сказав Олександр.

У команді "Бронзового бомбардувальника" вже відреагували на заяву українського чемпіона. За спиною колишнього чемпіона світу за версією WBC 44 переможні бої (43 – нокаутом) при 4-х поразках та одній мировій (дані BoxRec).