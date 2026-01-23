Усик рассказал, что, по его мнению, самое важное не потерять, когда наступают нелегкие времена. Свое обращение он выложил в сторис на странице в инстаграме.

Что сказал украинцам Усик?

Александр в первую очередь пожелал своим соотечественникам света – вероятно, речь шла больше о духовном, чем непосредственно об освещении в домах, без которого сейчас приходится жить сотням тысяч людей по всей Украине из-за российского террора.

Усик добавил, что также желает "большого сердца, любви и хорошего чувства юмора".

Если вы не будете относиться с уважением к этому миру и к людям вокруг вас, вы будете страдать всегда. Не страдайте и окружайте себя хорошими людьми, которые работают с вами, отдыхают с вами и любят вас,

– сказал чемпион мира по боксу.

Судя по другим постам в инстаграме, сейчас Усик находится в Таиланде.

Какие планы у Усика на 2026 год?