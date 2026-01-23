Усик рассказал, что, по его мнению, самое важное не потерять, когда наступают нелегкие времена. Свое обращение он выложил в сторис на странице в инстаграме.
Что сказал украинцам Усик?
Александр в первую очередь пожелал своим соотечественникам света – вероятно, речь шла больше о духовном, чем непосредственно об освещении в домах, без которого сейчас приходится жить сотням тысяч людей по всей Украине из-за российского террора.
Усик добавил, что также желает "большого сердца, любви и хорошего чувства юмора".
Если вы не будете относиться с уважением к этому миру и к людям вокруг вас, вы будете страдать всегда. Не страдайте и окружайте себя хорошими людьми, которые работают с вами, отдыхают с вами и любят вас,
– сказал чемпион мира по боксу.
Судя по другим постам в инстаграме, сейчас Усик находится в Таиланде.
Какие планы у Усика на 2026 год?
- Мир бокса в ожидании главного поединка года, в котором Александр Усик встретится с Деонтеем Уайлдером. Официально бой еще не анонсировали, но слухов о нем все больше.
- Бывший чемпион мира Джеймс Тони считает, что на Уайлдере закончится победная серия Усика.
- Появилась информация, что Усик ведет переговоры с промоутерской компанией Zuffa Boxing, которой руководит близкий друг президента США Дональда Трампа.