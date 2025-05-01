Усик получил престижную награду от BWAA: видео награждения чемпиона

Александр Усик в прошлом году дважды одолел Тайсона Фьюри, завоевав трон супертяжелого дивизиона. Украинец стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте, начиная с 1999 года.

Достижения Усика высоко оцениваются среди боксерского сообщества. Недавно украинский чемпион получил престижную награду за свои достижения, сообщает 24 канал со ссылкой на WBA.

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Какую награду получил Усик

Александр Усик посетил торжественное мероприятие в Нью-Йорке, где получил престижную награду от Ассоциации американских журналистов. Украинского чемпиона выбрали лучшим боксером 2024 года по версии BWAA.

Усик получил награду из рук известного американского боксера Теофимо Лопеса. Также Эгиса Климаса, который работает с Александром, признали лучшим менеджером по итогам прошлого года.

Усик получил награду от BWAA: смотрите видео

Напомним, что Александр Усик будет драться против Даниэля Дюбуа – 19 июля 2025 года. Адский реванш между Королем хевивейта и "Динамитом" состоится в Лондоне на "Уэмбли".

Ранее Александр Усик назвал боксера, с которым хотел бы провести последний бой в карьере. Потенциальный соперник отреагировал на заявление украинского чемпиона.