Аякс определился с будущим Зинченко: игрок сборной узнал решение клуба

Аякс объявил о прекращении сотрудничества с 29-летним игроком сборной Украины Александром Зинченко в связи с истечением срока контракта. Соглашение официально утратило силу 30 июня.

Стороны решили не продлевать контракт, который был подписан в феврале 2026 года. Об этом нидерландский клуб сообщил на своей странице в социальной сети X.

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Кто вместе с Зинченко покидает Аякс?

Вместе с украинским защитником Аякс на правах свободных агентов покинули еще два легионера: 24-летний чешский голкипер Витезслав Ярош и 27-летний японский защитник Такехиро Томиясу.

Мы хотели бы поблагодарить Витезслава, Такехиро и Александра за их преданность и вклад в клуб, а также пожелать им успехов на следующем этапе их карьеры,

– отметила пресс-служба клуба.

Какой была карьера Зинченко в Аяксе?

Карьера Зинченко в Аяксе оказалась недолгой. 1 февраля футболист перешел в амстердамский клуб из Арсенала за 1,5 миллиона евро, досрочно завершив аренду в Ноттингем Форест. Свой дебют за новую команду он провел 8 февраля в матче против АЗ.

Из-за серьезной травмы колена и последующего хирургического вмешательства украинец сыграл лишь два официальных матча за Аякс (всего 26 минут), не отличившись результативными действиями. Травму он получил 14 февраля в домашней игре против Фортуны из Ситтарда, которая стала для него первым выходом в стартовом составе амстердамцев. Уже на 6-й минуте матча Зинченко был вынужден покинуть поле.

Из-за этой травмы он пропустил остаток сезона и не смог помочь сборной Украины в весеннем плей-офф отборочного турнира к ЧМ-2026.