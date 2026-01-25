Зинченко должен был бы еще полгода провести в аренде в Ноттингем Форест. Но будет вынужден сменить АПЛ на чемпионат Нидерландов, пишет Sky Sports.
Где будет играть Александр Зинченко?
По информации британского медиа, Зинченко уже поехал в Амстердам, чтобы пройти там медосмотр и стать игроком Аякса.
Но соглашение пока не готово к подписанию, поскольку футболист сборной Украины не согласовал окончательно все детали прекращения сотрудничества с лондонским Арсеналом.
Как только это произойдет, стороны поставят подписи под контрактом на 6 месяцев. Глобально долгосрочное будущее Александра Зинченко в Амстердаме обсудят уже летом.
Сколько будет зарабатывать Зинченко в Аяксе?
Инсайдер Jose De La Verde, знакомый с финансовыми делами амстердамского клуба, утверждает, что зарплата Зинченко составит 5 миллионов евро в год.
Для Александра это будет означать сокращение доходов: контракт в Арсенале предусматривал, что он получает примерно 7,2 миллиона евро.
Что известно об Александре Зинченко?
Украинец уже выступал в чемпионате Нидерландов в 2016 году, но в составе ПСВ. Упоминания о том периоде своей карьеры он предусмотрительно убрал из инстаграма.
С Манчестер Сити Александр выиграл все внутренние английские трофеи, в частности четыре раза становился чемпионом Англии.
Со сборной Украины Зинченко участвовал в трех чемпионатах Европы.