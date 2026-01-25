Зінченко мав би ще пів року провести в оренді у Ноттінгем Форест. Але буде змушений змінити АПЛ на чемпіонат Нідерландів, пише Sky Sports.

Дивіться також Зірка збірної України чітко відреагував на звинувачення щодо своїх дій у соцмережах

Де гратиме Олександр Зінченко?

За інформацією британського медіа, Зінченко вже поїхав до Амстердама, щоб пройти там медогляд і стати гравцем Аякса.

Але угода поки не готова до підписання, оскільки футболіст збірної України не узгодив остаточно усі деталі припинення співпраці з лондонським Арсеналом.

Щойно це станеться, сторони поставлять підписи під контрактом на 6 місяців. Глобально довгострокове майбутнє Олександра Зінченка в Амстердамі обговорять вже влітку.

Скільки зароблятиме Зінченко в Аяксі?

Інсайдер Jose De La Verde, знайомий із фінансовими справами амстердамського клубу, стверджує, що зарплата Зінченка становитиме 5 мільйонів євро на рік.

Для Олександра це означатиме скорочення прибутків: контракт в Арсеналі передбачав, що він отримує приблизно 7,2 мільйона євро.

Що відомо про Олександра Зінченка?