Зінченко мав би ще пів року провести в оренді у Ноттінгем Форест. Але буде змушений змінити АПЛ на чемпіонат Нідерландів, пише Sky Sports.
Дивіться також Зірка збірної України чітко відреагував на звинувачення щодо своїх дій у соцмережах
Де гратиме Олександр Зінченко?
За інформацією британського медіа, Зінченко вже поїхав до Амстердама, щоб пройти там медогляд і стати гравцем Аякса.
Але угода поки не готова до підписання, оскільки футболіст збірної України не узгодив остаточно усі деталі припинення співпраці з лондонським Арсеналом.
Щойно це станеться, сторони поставлять підписи під контрактом на 6 місяців. Глобально довгострокове майбутнє Олександра Зінченка в Амстердамі обговорять вже влітку.
Скільки зароблятиме Зінченко в Аяксі?
Інсайдер Jose De La Verde, знайомий із фінансовими справами амстердамського клубу, стверджує, що зарплата Зінченка становитиме 5 мільйонів євро на рік.
Для Олександра це означатиме скорочення прибутків: контракт в Арсеналі передбачав, що він отримує приблизно 7,2 мільйона євро.
Що відомо про Олександра Зінченка?
Українець вже виступав у чемпіонаті Нідерландів у 2016 році, але у складі ПСВ. Згадки про той період своєї кар'єри він завбачливо прибрав з інстаграма.
З Манчестер Сіті Олександр виграв усі внутрішні англійські трофеї, зокрема чотири рази ставав чемпіоном Англії.
Зі збірною України Зінченко брав участь у трьох чемпіонатах Європи.