О будущем потом: Арсенал и Аякс решили судьбу Зинченко

Александр Зинченко находится на финальной стадии обсуждения трансфера в амстердамский Аякс. Нидерландцы ждут решения последних формальностей.

Зинченко должен был бы еще полгода провести в аренде в Ноттингем Форест. Но будет вынужден сменить АПЛ на чемпионат Нидерландов, пишет Sky Sports.

Где будет играть Александр Зинченко?

По информации британского медиа, Зинченко уже поехал в Амстердам, чтобы пройти там медосмотр и стать игроком Аякса.

Но соглашение пока не готово к подписанию, поскольку футболист сборной Украины не согласовал окончательно все детали прекращения сотрудничества с лондонским Арсеналом.

Как только это произойдет, стороны поставят подписи под контрактом на 6 месяцев. Глобально долгосрочное будущее Александра Зинченко в Амстердаме обсудят уже летом.

Сколько будет зарабатывать Зинченко в Аяксе?

Инсайдер Jose De La Verde, знакомый с финансовыми делами амстердамского клуба, утверждает, что зарплата Зинченко составит 5 миллионов евро в год.

Для Александра это будет означать сокращение доходов: контракт в Арсенале предусматривал, что он получает примерно 7,2 миллиона евро.

