Александр Зинченко официально перешел в Аякс: что известно о трансфере игрока сборной Украины

Футболист сборной Украины Александр Зинченко досрочно покинул Ноттингем Форест. Украинец не стал игроком основы "лесников" во время аренды из Арсенала.

Теперь же украинец нашел себе новую команду. Как сообщает официальный сайт Аякса, Зинченко официально стал игроком нидерландского клуба из Амстердама.

Где продолжит карьеру Зинченко?

Аякс подписал контракт с украинцем до конца текущего сезона. Александр перешел не в аренду, как сообщал ранее Фабрицио Романо, а на правах полноценного трансфера. В новой команде игрок будет выступать под 47-ым номером.

Зинченко обошелся нидерландцам в 1,5 миллиона евро. Контракт игрока с Арсеналом должен был завершиться летом 2026 года, но тренер "канониров" Микель Артета уже не видел Александра в своей команде.

Как Аякс выступает в Эредиге?

Сейчас клуб из Амстердама занимает четвертое место в Эредиге. Клуб борется с Фейеноордом и Неймегеном за второе место, которое дает прямую путевку в Лигу чемпионов. При этом из текущего розыгрыша ЛЧ амстердамцы уже вылетели.

Напомним, что украинец уже имел опыт выступления в чемпионате Нидерландов. В сезоне 2016 – 2017 Манчестер Сити отправил Зинченко в аренду в ПСВ на один год.

В составе главного конкурента Аякса Александр отыграл 17 матчей, оформив 4 ассиста. К слову, сейчас ПСВ уверенно лидирует в Эредивизи, опережая ближайшего преследователя аж на 17 баллов.

Почему Зинченко не заиграл в Ноттингем Форест?