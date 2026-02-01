Александр Зинченко официально перешел в Аякс: что известно о трансфере игрока сборной Украины
- Александр Зинченко перешел в Аякс на правах полноценного трансфера.
- Арсенал получил за игрока 1,5 миллиона евро.
Футболист сборной Украины Александр Зинченко досрочно покинул Ноттингем Форест. Украинец не стал игроком основы "лесников" во время аренды из Арсенала.
Теперь же украинец нашел себе новую команду. Как сообщает официальный сайт Аякса, Зинченко официально стал игроком нидерландского клуба из Амстердама.
Где продолжит карьеру Зинченко?
Аякс подписал контракт с украинцем до конца текущего сезона. Александр перешел не в аренду, как сообщал ранее Фабрицио Романо, а на правах полноценного трансфера. В новой команде игрок будет выступать под 47-ым номером.
Зинченко обошелся нидерландцам в 1,5 миллиона евро. Контракт игрока с Арсеналом должен был завершиться летом 2026 года, но тренер "канониров" Микель Артета уже не видел Александра в своей команде.
Как Аякс выступает в Эредиге?
Сейчас клуб из Амстердама занимает четвертое место в Эредиге. Клуб борется с Фейеноордом и Неймегеном за второе место, которое дает прямую путевку в Лигу чемпионов. При этом из текущего розыгрыша ЛЧ амстердамцы уже вылетели.
Напомним, что украинец уже имел опыт выступления в чемпионате Нидерландов. В сезоне 2016 – 2017 Манчестер Сити отправил Зинченко в аренду в ПСВ на один год.
В составе главного конкурента Аякса Александр отыграл 17 матчей, оформив 4 ассиста. К слову, сейчас ПСВ уверенно лидирует в Эредивизи, опережая ближайшего преследователя аж на 17 баллов.
Почему Зинченко не заиграл в Ноттингем Форест?
- Александр стал игроком "лесников" летом 2025 года на правах аренды. Сам клуб в этом сезоне накрыла нестабильность, ведь командой уже успели поруководить три тренера.
- Вместо Нуну Эшпириту Санту в сентябре пришел Ангелос Постекоглу. Австралиец доверял Зинченко, но сам продержался в клубе лишь чуть больше месяца.
- Ему на замену в октябре назначили Шона Дайча. Англичанин уже не видел Александра игроком основы, ведь украинец не подходил его стилю игры. Зинченко отыграл лишь 10 матчей за клуб.
- Ранее Александр играл за Уфу, ПСВ, Манчестер Сити, Арсенал и Ноттингем Форест. Также украинец имеет в своем активе 75 матчей, оформив 12 голов.