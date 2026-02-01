Олександр Зінченко офіційно перейшов в Аякс: що відомо про трансфер гравця збірної України

Футболіст збірної України Олександр Зінченко достроково залишив Ноттінгем Форест. Українець не став гравцем основи "лісників" під час оренди з Арсеналу.

Тепер же українець знайшов собі нову команду. Як повідомляє офіційний сайт Аякса, Зінченко офіційно став гравцем нідерландського клубу з Амстердаму.

До теми Як дві перемоги в Лізі чемпіонів: скільки Зінченко зароблятиме в Аяксі

Де продовжить кар'єру Зінченка?

Аякс підписав контракт із українцем до кінця поточного сезону. Олександр перейшов не в оренду, як повідомляв раніше Фабріціо Романо, а на правах повноцінного трансферу. У новій команді гравець виступатиме під 47-им номером.

Зінченко обійшовся нідерландцям у 1,5 мільйона євро. Контракт гравця із Арсеналом мав завершитись влітку 2026 року, але тренер "канонірів" Мікель Артета вже не бачив Олександра у своїй команді.

Як Аякс виступає в Ередізі?

Наразі клуб з Амстердама посідає четверте місце в Ередізі. Клуб бореться з Феєнордом та Неймегеном за друге місце, яке дає пряму путівку в Лігу чемпіонів. При цьому з поточного розіграшу ЛЧ амстердамці вже вилетіли.

Нагадаємо, що українець вже мав досвід виступу в чемпіонаті Нідерландів. У сезоні 2016 – 2017 Манчестер Сіті відправив зінченка в оренду у ПСВ на один рік.

У складі головного конкурента Аякса Олександр відіграв 17 матчів, оформивши 4 асисти. До слова, наразі ПСВ впевнено лідирує в Ередівізі, випереджаючи найближчого переслідувача аж на 17 балів.

Чому Зінченко не заграв у Ноттінгем Форест?