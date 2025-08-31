Трансферная сага с участием Александра Зинченко продолжается. Совсем скоро украинский футболист сменит клубную прописку и попробует свои силы в новом чемпионате.

Александр Зинченко продолжит выступления во французской Лиге 1. Лидер сборной Украины уже подписал контракт с новым клубом, сообщает 24 канал со ссылкой на Le Figaro.

Читайте также Фаны срывают трансфер Зинченко: при чем здесь Израиль и тренд в соцсетях

С кем Зинченко подписал контракт?

По имеющейся информации, Александр Зинченко договорился о контракте с французским Марселем. Украинский футболист Арсенала присоединится к новому клубу в ближайшее время.

До этого сообщали о том, что Марсель проводит переговоры с Арсеналом о переходе Зинченко. А препятствием для трансфера украинского защитника может стать его высокая зарплата.

Стоит отметить, что Александр Зинченко оказался вне заявки "канониров" в двух стартовых матчах Английской Премьер-лиги 2025/2026. А контракт футболиста с Арсеналом завершается летом 2026 года.

Карьера Зинченко в Арсенале

Александр Зинченко перешел из Манчестер Сити в Арсенал в 2022 году за 35 миллионов евро.

В составе "канониров" Зинченко с момента перехода сыграл в 91 матче, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

Вместе с Арсеналом Александр Зинченко в 2023 году выиграл Кубок Англии и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось о том, что Георгий Судаков перешел в Бенфику, покинув Шахтер. Украинский футболист "горняков" присоединился к португальскому клубу на правах аренды.