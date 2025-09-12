Александр Зинченко недавно покинул лондонский Арсенал. Лидер сборной Украины перешел на правах аренды в Ноттингем Форрест.

Однако Зинченко не сможет сыграть за новый клуб в следующем матче АПЛ. Стало известно, почему дебют украинского футболиста, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

Почему Зинченко не сыграет в следующем матче?

Ангелос Постекоглу, который недавно возглавил Ноттингем Форрест, рассказал, о потерях команды перед матчем АПЛ. Главный тренер не может рассчитывать на двух футболистов.

Со слов Постекоглу, это Ола Айна – не сыграет из-за травмы. А также это Александр Зинченко, которого "ловкие деревья" недавно арендовали у лондонского Арсенала.

Причина в том, что по правилам АПЛ запрещает игрокам выходить о клубов, которым принадлежит их контракт. А Ноттингем Форест в следующем матче сыграет против Арсенала в рамках 4-го тура АПЛ – 13 сентября.

Ранее сообщали, что Эвангилос Маринакис, владелец клуба, выдал позорное заявление по поводу войны России с Украиной. Президент Ноттингем Форест предложил уступить территории.

Что известно о карьере Зинченко в Англии?