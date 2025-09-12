Зинченко не сможет дебютировать за новый клуб в следующем матче АПЛ: в чем причина
- Александр Зинченко не сможет сыграть за Ноттингем Форрест в следующем матче АПЛ против Арсенала.
- Ангелос Постекоглу, что также Ола Айна не сможет сыграть в следующем матче из-за травмы.
Александр Зинченко недавно покинул лондонский Арсенал. Лидер сборной Украины перешел на правах аренды в Ноттингем Форрест.
Однако Зинченко не сможет сыграть за новый клуб в следующем матче АПЛ. Стало известно, почему дебют украинского футболиста, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.
Читайте также Зинченко стал игроком Ноттингем Форест: какую зарплату получает украинец в Англии
Почему Зинченко не сыграет в следующем матче?
Ангелос Постекоглу, который недавно возглавил Ноттингем Форрест, рассказал, о потерях команды перед матчем АПЛ. Главный тренер не может рассчитывать на двух футболистов.
Со слов Постекоглу, это Ола Айна – не сыграет из-за травмы. А также это Александр Зинченко, которого "ловкие деревья" недавно арендовали у лондонского Арсенала.
Причина в том, что по правилам АПЛ запрещает игрокам выходить о клубов, которым принадлежит их контракт. А Ноттингем Форест в следующем матче сыграет против Арсенала в рамках 4-го тура АПЛ – 13 сентября.
Ранее сообщали, что Эвангилос Маринакис, владелец клуба, выдал позорное заявление по поводу войны России с Украиной. Президент Ноттингем Форест предложил уступить территории.
Что известно о карьере Зинченко в Англии?
Александр Зинченко в 2016 году перешел в Манчестер Сити из Уфы. В составе "горожан" украинский футболист сыграл 141 матч – 2 гола и 12 ассистов.
В 2022 году за 35 миллионов евро Александр Зинченко присоединился к Арсеналу. В футболке "канониров" украинец провел 91 матч, оформив 3 забитых мяча и 5 результативных передач.
Контракт Александра Зинченко с Арсеналом рассчитан до лета 2026 года.