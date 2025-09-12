Зінченко не зможе дебютувати за новий клуб у наступному матчі АПЛ: у чому причина
- Олександр Зінченко не зможе зіграти за Ноттінгем Форрест у наступному матчі АПЛ проти Арсенала.
- Ангелос Постекоглу, що також Ола Айна не зможе зіграти у наступному матчі через травму.
Олександр Зінченко нещодавно покинув лондонський Арсенал. Лідер збірної України перейшов на правах оренди у Ноттінгем Форрест.
Проте Зінченко не зможе зіграти за новий клуб у наступному матчі АПЛ. Стало відомо, чому відкладається дебют українського футболіста, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.
Читайте також Зінченко став гравцем Ноттінгем Форест: яку зарплату отримує українець в Англії
Чому Зінченко не зіграє у наступному матчі?
Ангелос Постекоглу, який нещодавно очолив Ноттінгем Форрест, розповів, про втрати команди перед матчем АПЛ. Головний тренер не може розраховувати на двох футболістів.
Зі слів Постекоглу, це Ола Айна – не зіграє через травму. А також це Олександр Зінченко, якого "спритні дерева" нещодавно орендували у лондонського Арсенала.
Причина у тому, що за правилами АПЛ забороняє гравцям виходити проти клубів, яким належить їх контракт. А Ноттінгем Форест у наступному матчі зіграє проти Арсенала в рамках 4-го туру АПЛ – 13 вересня.
Раніше повідомляли, що Евангілос Марінакіс, власник клубу, видав ганебну заяву щодо війни Росії з Україною. Президент Ноттінгем Форест запропонував поступитися територіями.
Що відомо про кар'єру Зінченка в Англії?
Олександр Зінченко у 2016 перейшов в Манчестер Сіті з Уфи. У складі "містян" український футболіст зіграв 141 матч – 2 голи та 12 асистів.
У 2022 році за 35 мільйонів євро Олександр Зінченко приєднався до Арсенала. У футболці "канонірів" українець провів 91 матч, оформивши 3 забитих м'ячі та 5 результативних передач.
Контракт Олександра Зінченка з Арсеналом розрахований до літа 2026 року.