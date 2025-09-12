Олександр Зінченко нещодавно покинув лондонський Арсенал. Лідер збірної України перейшов на правах оренди у Ноттінгем Форрест.

Проте Зінченко не зможе зіграти за новий клуб у наступному матчі АПЛ. Стало відомо, чому відкладається дебют українського футболіста, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

Чому Зінченко не зіграє у наступному матчі?

Ангелос Постекоглу, який нещодавно очолив Ноттінгем Форрест, розповів, про втрати команди перед матчем АПЛ. Головний тренер не може розраховувати на двох футболістів.

Зі слів Постекоглу, це Ола Айна – не зіграє через травму. А також це Олександр Зінченко, якого "спритні дерева" нещодавно орендували у лондонського Арсенала.

Причина у тому, що за правилами АПЛ забороняє гравцям виходити проти клубів, яким належить їх контракт. А Ноттінгем Форест у наступному матчі зіграє проти Арсенала в рамках 4-го туру АПЛ – 13 вересня.

Раніше повідомляли, що Евангілос Марінакіс, власник клубу, видав ганебну заяву щодо війни Росії з Україною. Президент Ноттінгем Форест запропонував поступитися територіями.

Що відомо про кар'єру Зінченка в Англії?