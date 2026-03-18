Семейная драма: игрок сборной Украины покинул клуб из-за обвинений жены

Украинский вингер внезапно покинул расположение Трабзонспора на фоне семейного скандала. Его супруга публично заявила о тяжелом психологическом состоянии и обвинила футболиста.

Личная жизнь Александра Зубкова неожиданно стала главной темой турецких медиа. По информации 61saat, футболист поехал к жене перед поединком своего клуба в чемпионате.

Что произошло в семье Зубкова?

Александр Зубков временно покинул расположение Трабзонспора и отправился в Испанию, где находился вместе с женой Анной. Причиной стали ее резонансные заявления в соцсетях.

Женщина открыто сообщила о тяжелом психологическом состоянии и фактически возложила ответственность за это на футболиста.

Также она не рассматривает вариант переезда в Турцию, что еще больше усложняет ситуацию вокруг игрока.

Будущее Зубкова в Трабзонспоре под вопросом

Сейчас дальнейшая судьба украинца в Трабзонспоре остается неопределенной. По информации турецких медиа, решение относительно его будущего в значительной степени зависит от самого игрока.

Ситуация может серьезно повлиять как на его клубную карьеру, так и на выступления за сборную Украины – особенно накануне важных международных матчей.

Карьера Зубкова