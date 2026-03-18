Семейная драма: игрок сборной Украины покинул клуб из-за обвинений жены
Украинский вингер внезапно покинул расположение Трабзонспора на фоне семейного скандала. Его супруга публично заявила о тяжелом психологическом состоянии и обвинила футболиста.
Личная жизнь Александра Зубкова неожиданно стала главной темой турецких медиа. По информации 61saat, футболист поехал к жене перед поединком своего клуба в чемпионате.
Что произошло в семье Зубкова?
Александр Зубков временно покинул расположение Трабзонспора и отправился в Испанию, где находился вместе с женой Анной. Причиной стали ее резонансные заявления в соцсетях.
Женщина открыто сообщила о тяжелом психологическом состоянии и фактически возложила ответственность за это на футболиста.
Также она не рассматривает вариант переезда в Турцию, что еще больше усложняет ситуацию вокруг игрока.
Будущее Зубкова в Трабзонспоре под вопросом
Сейчас дальнейшая судьба украинца в Трабзонспоре остается неопределенной. По информации турецких медиа, решение относительно его будущего в значительной степени зависит от самого игрока.
Ситуация может серьезно повлиять как на его клубную карьеру, так и на выступления за сборную Украины – особенно накануне важных международных матчей.
Карьера Зубкова
- Несмотря на скандал, Зубков демонстрирует хорошую статистику: в этом сезоне он провел 27 матчей, забил 3 гола и отдал 10 ассистов.
- Александр Зубков является воспитанником школы донецкого Олимпика, впоследствии перешел в академию Шахтера.
- С 2020 года Зубков вызывается в лагерь национальной сборной Украины. За главную команду вингер провел 43 матча, в которых забил 3 гола.