Лучший в 2025 году: футболист сборной Украины получил признание за выступление в Европе

Во вторник, 11 ноября, в Стамбуле состоялось награждение престижной премии Turkuaz Medya Sports Summit. На этом мероприятии отметили лучших игроков года в чемпионате Турции.

Среди победителей различных номинаций оказался и футболист сборной Украины. Свою награду получил игрок Трабзонспора Александр Зубков, сообщает 24 Канал со ссылкой на HaberTS.

Читайте также Будет как Бекенбауэр: футболисту сборной Украины пророчат большое будущее

Какую награду получил Зубков?

29-летнего уроженца Макеевки признали лучшим правым вингером турецкой Суперлиги в 2025 году. Он поблагодарил за признание и заявил, что постарается и в дальнейшем радовать фанатов своей игрой.

Хочу поблагодарить за то, что меня признали лучшим правым вингером года. Я буду работать еще усерднее, чтобы быть достойным этой награды. Трабзонспор набрал хороший ход в этом году. Как команда, мы хотим достичь наших целей и порадовать наших невероятных болельщиков. Просим их продолжать поддерживать нас,

– сказал Зубков.

Зубкова признали лучшим правым вингером года в Турции: смотрите видео

К слову. За Трабзонспор играют еще два украинца – Даниил Сикан и Арсений Батагов. Последний получил свой дебютный вызов в сборную Украины на матчи отбора к ЧМ-2026, однако не сможет помочь команде. Он получил травму, из-за чего Сергей Ребров вызвал другого центрального защитника.

Напомним, что "сине-желтые" решающие матчи квалификации на мировое первенство в группе D проведут 13 и 16 ноября против Франции и Исландии соответственно. Александр Зубков оказался в заявке на эти поединки.

Что известно о карьере Зубкова в Турции?