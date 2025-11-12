Найкращий у 2025 році: футболіст збірної України отримав визнання за виступ у Європі

У вівторок, 11 листопада, у Стамбулі відбулося нагородження престижної премії Turkuaz Medya Sports Summit. На цьому заході відзначили найкращих гравців року в чемпіонаті Туреччини.

Серед переможців різних номінацій опинився й футболіст збірної України. Свою відзнаку отримав гравець Трабзонспора Олександр Зубков, повідомляє 24 Канал із посиланням на HaberTS.

Читайте також Буде як Бекенбауер: футболісту збірної України пророкують велике майбутнє

Яку нагороду отримав Зубков?

29-річного уродженця Макіївки визнали найкращим правим вінгером турецької Суперліги у 2025 році. Він подякував за визнання та заявив, що намагатиметься й надалі тішити фанатів своєю грою.

Хочу подякувати за те, що мене визнали найкращим правим вінгером року. Я буду працювати ще старанніше, щоб бути гідним цієї нагороди. Трабзонспор набрав хороший хід цього року. Як команда, ми хочемо досягти наших цілей і порадувати наших неймовірних уболівальників. Просимо їх продовжувати підтримувати нас,

– сказав Зубков.

Зубкова визнали найкращим правим вінгером року в Туреччині: дивіться відео

До слова. За Трабзонспор грають ще два українці – Данило Сікан та Арсеній Батагов. Останній отримав свій дебютний виклик у збірну України на матчі відбору до ЧС-2026, проте не зможе допомогти команді. Він отримав травму, через що Сергій Ребров викликав іншого центрального захисника.

Нагадаємо, що "синьо-жовті" вирішальні матчі кваліфікації на світову першість у групі D проведуть 13 та 16 листопада проти Франції та Ісландії відповідно. Олександр Зубков опинився у заявці на ці поєдинки.

Що відомо про кар'єру Зубкова в Туреччині?