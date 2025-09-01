Команды не определили сильнейшего, сыграв вничью 1:1. В этом поединке результативным действием отметился вингер хозяев Александр Зубков, сообщает 24 Канал.

Как Зубков сделал ассист?

Футболист сборной Украины отдал красивый ассист на 16-й минуте встречи. Он выполнил идеальный по точности навес с правого фланга, который ударом в одно касание реализовал Пол Онуачу, открыв счет во встрече.

Ассист Зубкова в видеообзоре матча Трабзонспор – Самсунспор: смотрите видео

Впрочем, это результативное действие от украинца не стало победным. Гости спаслись от поражения на 88-й минуте встречи – нападающий Мариус сравнял счет.

Отметим, что эта потеря очков стала первой в сезоне для Трабзонспора в чемпионате Турции. После четырех туров команда с 10 очками располагается на втором месте в турнирной таблице.

К слову. Самсунспор станет соперником киевского Динамо в основном этапе Лиги конференций. Их очная встреча состоится 23 октября в Турции.

Как выступает Зубков в Турции?