Команди не визначили сильнішого, зігравши внічию 1:1. У цьому поєдинку результативною дією відзначився вінгер господарів Олександр Зубков, повідомляє 24 Канал.
Читайте також Забарний уперше прокоментував свої відносини з російським воротарем ПСЖ
Як Зубков зробив асист?
Футболіст збірної України віддав красивий асист на 16-й хвилині зустрічі. Він виконав ідеальний за точністю навіс з правого флангу, який ударом в один дотик реалізував Пол Онуачу, відкривши рахунок у зустрічі.
Асист Зубкова у відеоогляді матчу Трабзонспор – Самсунспор: дивіться відео
Утім, ця результативна дія від українця не стала переможною. Гості врятувалися від поразки на 88-й хвилині зустрічі – нападник Маріус зрівняв рахунок.
Зазначимо, що ця втрата очок стала першою в сезоні для Трабзонспора в чемпіонаті Туреччини. Після чотирьох турів команда з 10 очками розташовується на другому місці в турнірній таблиці.
До слова. Самсунспор стане суперником київського Динамо в основному етапі Ліги конференцій. Їх очна зустріч відбудеться 23 жовтня у Туреччині.
Нагадаємо, що в цей день хет-триком відзначився український нападник Микола Кухаревич. Завдяки його голам Слован переграв Кошице з рахунком 3:2.
Як виступає Зубков у Туреччині?
- Вінгер збірної України перейшов у Трабзонспор з Шахтаря на початку лютого 2025 року за 6 мільйонів євро.
- З того часу він провів 24 матчі на клубному рівні, в яких забив 8 голів і віддав 7 асистів.
- У минулому сезоні Трабзонспор, за який також виступають Данило Сікан та Арсеній Батагов, посів сьоме місце в турецькій Суперлізі та дійшов до фіналу Кубка Туреччини, де поступився Галатасараю.