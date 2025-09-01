Вингер сборной Украины отдал ассист в матче против соперника Динамо в ЛК: эффектное видео
- Александр Зубков отметился ассистом в матче Трабзонспор – Самсунспор, который завершился со счетом 1:1.
- Трабзонспор с 10 очками занимает второе место в турецкой Суперлиге после четырех туров, а Самсунспор станет соперником киевского Динамо в Лиге конференций, матч состоится 23 октября.
В воскресенье, 31 августа, состоялись матчи 4 тура турецкой Суперлиги по футболу. В одном из них Трабзонспор дома принимал Самсунспор.
Команды не определили сильнейшего, сыграв вничью 1:1. В этом поединке результативным действием отметился вингер хозяев Александр Зубков, сообщает 24 Канал.
Как Зубков сделал ассист?
Футболист сборной Украины отдал красивый ассист на 16-й минуте встречи. Он выполнил идеальный по точности навес с правого фланга, который ударом в одно касание реализовал Пол Онуачу, открыв счет во встрече.
Ассист Зубкова в видеообзоре матча Трабзонспор – Самсунспор: смотрите видео
Впрочем, это результативное действие от украинца не стало победным. Гости спаслись от поражения на 88-й минуте встречи – нападающий Мариус сравнял счет.
Отметим, что эта потеря очков стала первой в сезоне для Трабзонспора в чемпионате Турции. После четырех туров команда с 10 очками располагается на втором месте в турнирной таблице.
К слову. Самсунспор станет соперником киевского Динамо в основном этапе Лиги конференций. Их очная встреча состоится 23 октября в Турции.
Напомним, что в этот день хет-триком отметился украинский нападающий Николай Кухаревич. Благодаря его голам Слован переиграл Кошице со счетом 3:2.
Как выступает Зубков в Турции?
- Вингер сборной Украины перешел в Трабзонспор из Шахтера в начале февраля 2025 года за 6 миллионов евро.
- С того времени он провел 24 матча на клубном уровне, в которых забил 8 голов и отдал 7 ассистов.
- В прошлом сезоне Трабзонспор, за который также выступают Даниил Сикан и Арсений Батагов, занял седьмое место в турецкой Суперлиге и дошел до финала Кубка Турции, где уступил Галатасараю.