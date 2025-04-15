Зубков вошел в символическую сборную чемпионата Турции
- Александр Зубков вошел в символическую сборную 31-го тура чемпионата Турции после матча, где Трабзонспор победил Ризонспор со счетом 2:0.
- Зубков стал первым легионером в истории Трабзонспора, который оформил дубль в матче Суперлиги, забив два гола в этой игре.
- В сезоне-2024/2025 Зубков сыграл 11 матчей за Трабзонспор, забил 5 голов и отдал одну результативную передачу.
Украинский футболист Александр Зубков вошел в символическую сборную 31-го тура чемпионата Турции. Он также стал первым легионером Трабзонспора, который отметился важным достижением.
В воскресенье, 13 апреля, Трабзонспор сыграл с Ризонспором в рамках 31-го тура чемпионата Турции. Клуб украинцев одержал победу со счетом 2:0.
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Замечательное достижение Зубкова
Украинский футболист в матче против Ризонспора отметился дублем, чем и помог команде одержать победу. Он стал первым легионером в истории клуба, который оформил дубль в поединке Суперлиги.
По итогам тура Зубков вошел в символическую сборную 31-го тура чемпионата Турции, пишет 24 канал со ссылкой на SofaScore.
Символическая сборная 31-го тура чемпионата Турции / Скриншот с SofaScore
Отметим, что в сезоне-2024/2025 Александр Зубков сыграл 11 матчей за Трабзонспор, в которых забил 5 голов и отдал одну результативную передачу.