Многие болельщики помнят культовую программу "ПроФутбол", где ведущими были Игорь Цыганик и Александра Лобода. 24 Канал подготовил материал, где сейчас и чем занимается популярная телеведущая.

Как Саша Лобода попала в программу "ПроФутбол"?

Александра Лобода попала на телевидение еще в студенческие годы. Она проходила практику на государственном телеканале. Впоследствии прошла кастинг на программу "ПроФутбол", где сразу получила известность благодаря эффектной внешности.

В проекте Лобода работала с февраля 2011 года. Очаровательная журналистка была соведущей программы вместе Игорем Цыганыком. Она освещала футбольные турниры, а также брала интервью у многих звезд футбола.

Саша Лобода и Игорь Цыганик в программе "ПроФутбол" / фото из инстаграма журналистки

В 2020 году программу закрыли. Через некоторое время "ПроФутбол" начал выходить на платформе ютуб, но уже без Саши Лободы.

Где сейчас Александра Лобода?

24 февраля 2022 года изменило жизнь миллионов украинцев. Не стала исключением и популярная телеведущая. Начало войны она встретила за границей. С марта 2022 года живет в немецком Нюрнберге.

Сейчас ее работа не связана с телевидением. В Германии Лобода вместе с друзьями организовала бесплатную футбольную школу для украинских беженцев. На ее работу обратил внимание футбольный клуб Нюрнберг. Менеджмент клуба предложил бывшей ведущей контракт. С августа 2022 года она возглавляет благотворительное направление работы клуба. Александра проводит различные акции в поддержку Украины и пострадавшим от войны.

Александра Лобода часть команды Нюрнберга / фото из инстаграма журналистки

Телезвезда занимается волонтерской деятельностью. Проводит благотворительные аукционы и собирает донаты нашим защитникам.

Время от времени Лобода приезжает в Украину и с ностальгией вспоминает работу на телевидении. Александра мечтает, что война завершится и она вернется на Родину.

Личная жизнь Лободы

Александра Лобода активно ведет социальные сети, где делится с подписчиками фотографиями из своей жизни. К 37-летию, которое телеведущая отпраздновала 16 февраля, она провела эффектную фотосессию.

16 февраля Александра Лобода отпраздновала день рождения / фото из инстаграма ведущей

О личной жизни Александры известно, что в 2016 году она вышла замуж за пиарщика Вячеслава Хижняка. До этого пара жила вместе уже три года. Свадьбу подстроили к старту Евро-2016. Праздник состоялся в тесном кругу родственников и друзей. Молодоженов тогда пришли поздравить Игорь Цыганик, Дмитрий Поворознюк и другие коллеги по цеху.

Свадьба Александры Лободы и Вячеслава Хижняка / фото из инстаграма журналистки

Александра любит путешествовать и увлекается чтением книг. Летом этого года она отдыхала в Греции. Фотографии из отпуска она опубликовала в своем инстаграме.

Лобода на отдыхе в Греции / фото из инстаграма журналистки