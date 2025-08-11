Багато вболівальників пам'ятають культову програму "ПроФутбол", де ведучими були Ігор Циганик та Олександра Лобода. 24 Канал підготував матеріал, де зараз та чим займається популярна телеведуча.

Як Саша Лобода потрапила у програму "ПроФутбол"?

Олександра Лобода потрапила на телебачення ще у студентські роки. Вона проходила практику на державному телеканалі. Згодом пройшла кастинг на програму "ПроФутбол", де одразу здобула популярність завдяки ефектній зовнішності.

У проєкті Лобода працювала з лютого 2011 року. Чарівна журналістка була співведучою програми разом Ігорем Цигаником. Вона висвітлювала футбольні турніри, а також брала інтерв'ю у багатьох зірок футболу.

Саша Лобода та Ігор Циганик у програмі "ПроФутбол" / фото з інстаграму журналістки

У 2020 році програму закрили. Через певний час "ПроФутбол" почав виходити на платформі ютуб, але вже без Саши Лободи.

Де зараз Олександра Лобода?

24 лютого 2022 року змінило життя мільйонів українців. Не стала винятком і популярна телеведуча. Початок війни вона зустріла за кордоном. З березня 2022 року живе у німецькому Нюрнберзі.

Наразі її робота не пов'язана з телебаченням. У Німеччині Лобода разом з друзями організувала безплатну футбольну школу для українських біженців. На її роботу звернув увагу футбольний клуб Нюрнберг. Менеджмент клубу запропонував колишній ведучій контракт. С серпня 2022 року вона очолює благодійний напрямок роботи клубу. Олександра проводить різноманітні акції на підтримку України та постраждалим від війни.

Олександра Лобода частина команди Нюрнберга / фото з інстаграму журналістки

Телезірка займається волонтерською діяльністю. Проводить благодійні аукціони та збирає донати нашим захисникам.

Час від часу Лобода приїжджає в Україну та з ностальгією згадує роботу на телебаченні. Олександра мріє, що війна завершиться та вона повернеться на Батьківщину.

Особисте життя Лободи

Олександра Лобода активне веде соціальні мережі, де ділиться з підписниками світлинами зі свого життя. До 37-річчя, яке телеведуча відсвяткувала 16 лютого, вона провела ефектну фотосесію.

16 лютого Олександра Лобода відсвяткувала день народження / фото з інстаграму ведучої

Про особисте життя Олександри відомо, що у 2016 році вона вийшла заміж за піарника В'ячеслава Хижняка. До цього пара жила разом вже три роки. Весілля підлаштували до старту Євро-2016. Свято відбулося у тісному колі родичів та друзів. Молодят тоді прийшли привітати Ігор Циганик, Дмитро Поворознюк та інші колеги по цеху.

Весілля Олександри Лободи та В'ячеслава Хижняка / фото з інстаграму журналістки

Олександра полюбляє подорожувати та захоплюється читанням книг. Влітку цього року вона відпочивала у Греції. Світлини з відпустки вона опублікувала у своєму інстаграмі.

Лобода на відпочинку у Греції / фото з інстаграму журналістки