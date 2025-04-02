Оригинальный стандарт подарил Шахтеру путевку в 1/2 финала Кубка Украины, выбив Александрию
- Шахтер победил Александрию 1:0 благодаря голу Кевина на 109-й минуте, что обеспечило клубу место в полуфинале Кубка Украины.
- Матч завершился без голов в основное время и потребовал дополнительных таймов, где Шахтер забил решающий гол со штрафного.
- Шахтер стал вторым полуфиналистом Кубка, после того как Буковина победила Викторию 2:1, другие полуфиналисты определятся позже 2 апреля.
В среду, 2 апреля, проходят остальные матчи четвертьфинала Кубка Украины по футболу 2024/2025. В первом поединке игрового дня Александрия принимала донецкий Шахтер.
Александрия – Шахтер 0:1
Гол: Кевин, 109
Первый полуфиналист текущего розыгрыша Кубка Украины определился 1 апреля, когда черновицкая Буковина обыграла дома сумскую Викторию 2:1. 2 апреля проходят три других четвертьфинала, но противостояние Александрии и Шахтера безусловно стало центральным в этом раунде. На поле сошлись вторая и третья команды чемпионата УПЛ-2024/2025, сообщает 24 Канал.
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"Сухие" основные 90 минут четвертьфинала
Хозяева поля активнее начали поединок. Зато у "горняков" не очень удалась первая половина встречи. Команда Пушича часто теряла мяч и постоянно находилась под прессингом подопечных Ротаня.
Несмотря на моменты обеим командам не удалось забить в первые 45 минут. Зато аж трио дончан были посажены на предупреждение. Речь идет о Педриньо, Назарине и Педро Энрике.
Напряжение матча вылилось в целую волну желтых карточек уже во втором тайме. В середине тайма оба главных тренера освежили игру заменами, но свежая кровь в виде новых игроков со скамейки запасных не принесла ни одной команде желанного результата.
Ни Александрии, ни Шахтеру не удалось отличиться голом в основное время. Основное время закончилось дальним неточным ударом "по воротам" от Судакова. Поэтому четвертьфинал перетек в дополнительные 15-минутные таймы.
Победный гол Кевина
Перед дополнительными таймами Пушич сделал одну замену. Вместо Марлона Гомеса на поле стадиона "Ника" появился Грам.
На 95-й минуте Ермаков потащил удар Траоре, который оказался один на один с голкипером Александрии. 100-процентный момент упустил форвард "горняков".
В конце первого экстратайма Алисон оказался на газоне после встречи с Ермаковым. Ни одного пенальти для "горняков".
На 109-й минуте Смирный грубо сфолил на Бондаренко, привезя штрафной на собственные ворота, который стал голевым для дончан. Шахтер оригинально разыграл стандарт. Судаков не стал делать верховую передачу, а отдал на совершенно свободного Кевина, тот накрутил Шостака и вывел гостей вперед 0:1.
Как ни старалась команда Ротаня отыграться, но огорчить Ризныка до финального свистка так и не удалось. Хотя на последней минуте второго экстратайма Шостак зажевал опасный момент. Он и не пробил, и не отдал передачу на партнера по команде.
Шахтер стал вторым полуфиналистом Кубка Украины-2024/2025. Остальные два определятся 2 апреля, когда в 18:00 параллельно стартуют два матча: Динамо сыграет во Львове против Руха, а Верес примет Полесье.