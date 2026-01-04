Укр Рус
Европейский гранд сенсационно начал охоту на ведущего игрока сборной Украины

Основные тезисы
  • Александром Зинченко заинтересовался итальянский Милан, который видит его как замену Рубену Лофтусу-Чику.
  • Зинченко может покинуть Английскую Премьер-лигу после почти 10 лет и продолжить карьеру в итальянском первенстве.

Александр Зинченко может впервые почти за 10 лет покинуть Английскую Премьер-лигу. Украинский левый защитник может продолжить карьеру в итальянском первенстве.

По информации Mex. Александром Зинченко заинтересовался итальянский Милан. "Россонери" оценивают опыт и универсальность украинского футболиста, который может сыграть, как на фланге защиты, так и в центре поля, пишет 24 Канал.

Кто интересуется Зинченко?

Итальянцы видят в Александру замену Рубену Лофтусу-Чику. 29-летний центральный полузащитник разочаровал тренерский штаб Милана после возвращения из лазарета команды. В 17-ти матчах Лофтус-Чик забил гол и отдал один ассист.

Поэтому в итальянском гранде начали искать замену английскому полузащитнику.

Отметим, что у Зинченко заканчивается контракт с "канонирами" 30 июня 2026 года.

Кто охотился за лидером сборной Украины?

В начале лета 2025-го была информация о вероятном трансфере Зинченко из Арсенала в английский Ньюкасл. Также сообщалось, что на Александра претендовали мюнхенская Бавария и французское Монако.

В то же время издание The Athletic приписывало украинскому игроку интерес со стороны французского Марселя.

Что известно об английской карьере Зинченко?

  • Если бы такой трансфер состоялся, то это был бы первый переезд Зинченко из английского первенства за почти 10 лет. Александр выступал за Манчестер Сити, Арсенал, которому принадлежит контракт украинца, а сейчас Александр играет в аренде за Ноттингем Форест.

  • В карьере левого защитника, который перешел в МанСити летом 2016-го, был лишь перерыв на отъезд в аренду в нидерландское ПСВ.

  • В английском чемпионате Зинченко провел более 220 матчей: Манчестер Сити (128), Арсенал (91) и Ноттингем (8). Данные взяты с портала Transfermarkt, который оценивает стоимость украинца в 15 миллионов евро.

  • В этом сезоне 2025 – 2026 Александр принял участие в 9-ти поединках "лесников".