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Sport News 24 Футбол Экс-футболист Шахтера отличился мячом в Лиге чемпионов
24 июля, 09:33
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Экс-футболист Шахтера отличился мячом в Лиге чемпионов

Валерия Фургалец
Основні тези
  • Украинский футболист Алексей Кащук забил гол за Карабах в матче Лиги чемпионов против Шелбурна, который завершился со счетом 0:3.
  • Это был первый матч Кащука за азербайджанский клуб в сезоне-2025/2026, и он забил гол спустя четыре минуты после выхода на поле.

В среду, 23 июля, состоялся матч второго квалификационного тура Лиги чемпионов. В нем Карабах победил Шелбурн со счетом 0:3.

Украинский футболист Алексей Кащук помог Карабаху одержать победу. Он отметился одним из забитых мячей, пишет 24 Канал.

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Кащук забил гол

Украинский футболист появился на поле на 77-й минуте, а уже через четыре минуты отметился дебютным голом.

Этот матч стал для 25-летнего футболиста первым в составе азербайджанского клуба в сезоне-2025/2026 и сразу стал результативным.

Обзор матча Шелбурн – Карабах: смотрите видео

Напомним, что недавно также Николай Кухаревич забил гол в первом матче за новый клуб в Лиге Чемпионов.