Український футболіст Олексій Кащук допоміг Карабаху здобути перемогу. Він відзначився одним із забитих м'ячів, пише 24 Канал.

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Кащук забив гол

Український футболіст з’явився на полі на 77-й хвилині, а вже за чотири хвилини відзначився дебютним голом.

Цей матч став для 25-річного футболіста першим у складі азербайджанського клубу в сезоні-2025/2026 і одразу став результативним.

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Нагадаємо, що нещодавно також Микола Кухаревич забив гол у першому матчі за новий клуб у Лізі Чемпіонів.