"Часто ходим, начал разбираться": Алексей Михайличенко на пенсии сменил вид спорта
- Алексей Михайличенко после завершения работы с Динамо начал следить за чемпионатом Украины по футзалу, в частности за клубом Фантом, основанным его друзьями.
- Михайличенко работал во главе Динамо до 2020 года, после чего занимал должность в комитете сборных Украинской ассоциации футбола и попал в скандал с избиением сантехника.
Бывший главный тренер Динамо и сборной Украины Алексей Михайличенко уже несколько лет не работает в футболе. Однако совсем от спорта легенда киевского клуба не отошел.
В интервью ютуб-проекту Дениса Бойко Михайличенко рассказал, что теперь следит за выступлениями одного футзального клуба. С ним экс-коуча связывают друзья.
Смотрите также Легенда Динамо сделал неожиданное заявление о будущем Реброва
Что Михайличенко рассказал о своей пенсии?
Алексей Михайличенко признал, что его жизнь после прекращения работы с Динамо стала очень спокойной. У специалиста появилось время читать, гулять и смотреть видео.
В то же время спорт остается для него важным. Но уже не футбол – Михайличенко начал следить за чемпионатом Украины по футзалу.
Мои друзья, а еще друзья Блохина и Беланова основали футзальный клуб Фантом. Назвали в честь боевого подразделения Фантом. Они сейчас в Первой лиге заняли первое место, следующем году будут уже играть в Экстралиге. Мы часто ходим, я начал разбираться в футзале, во всех этих правилах,
– поделился динамовец.
Михайличенко отметил динамичность футзала и наличие определенных отличий от большого футбола.
Где Михайличенко работал до пенсии?
- Последним тренерским опытом для Алексея Михайличенко была работа во главе Динамо в 2020 году, когда его уволили с должности из-за письма на электронную почту.
- После этого специалист некоторое время занимал должность в комитете сборных Украинской ассоциации футбола.
- Михайличенко попал в скандал, когда его обвинили в избиении сантехника во время жестких блэкаутов в Киеве. Сам экс-футболист утверждает, что не бил мужчину, а лишь поговорил с ним "по-мужски" после того, как тот оскорбил его жену.
- Как отмечает сайт Динамо, Михайличенко является чемпионом СССР, Италии, Шотландии как игрок и Украины как тренер, олимпийским чемпионом 1988 года и победителем Кубка обладателей кубков 1986 года.