"Толкнул и обматерил": жена Михайличенко рассказала правду об избиении сантехника

Динамовец Алексей Михайличенко стал фигурантом расследования относительно вероятного избиения работника коммунальных служб. Жена футболиста озвучила собственную версию случившегося.

Михайличенко отрицал драку с мужчиной, который оказался в больнице. Его жена Инна утверждает, что конфликт был все же не только на словах, пишут Факты.

Смотрите также "Не дадим замнуть": депутат Киевсовета пообещал разобраться с Михайличенко из-за драки

Что сказала жена Михайличенко об избиении слесаря?

По словам Инны Михайличенко, в их доме нет отопления с 9 января, и до весны тепло не появится – а виноват в этом сантехник, который допустил замерзание воды в системе.

Однако к драке привела проблема не с отоплением, а с водоснабжением. Пока соседям футболиста вернули воду, в квартире Михайличенко ее так и не было. Замерз бойлер – и опять же из-за действий слесаря господина Николая.

Я стала в дверях и говорю: "Николай, я вас не выпущу отсюда, пока у нас не будет воды". Спокойным тоном, я его на "ты" даже ни разу не назвала. В ответ он меня толкнул и обматерил. Так и сказал: "За**ала". Меня подхватила соседка. После этого я позвонила Леше: "Спускайся, как же так - на меня уже руку поднимают",

– рассказала Инна Михайличенко.

После этого динамовец пришел и "толкнул в плечо" слесаря, но якобы не бил. Господин Николай ушел, а потом вызвал полицию и обратился в больницу.

Инна Михайличенко утверждает, что репутация у мужчины среди жильцов дома была плохая. Соседи супругов якобы готовы свидетельствовать, что избиения не было. Жена динамовца убеждена, что историю раздули, "потому что это же "монстр", олимпийский чемпион".

Что еще известно об избиении Михайличенко мужа?