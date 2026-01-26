Михайличенко заперечував бійку з чоловіком, який опинився в лікарні. Його дружина Інна стверджує, що конфлікт був все ж не тільки на словах, пишуть Факти.

Що сказала дружина Михайличенка про побиття слюсаря?

За словами Інни Михайличенко, у їхньому будинку немає опалення з 9 січня, і до весни тепло не з'явиться – а винен у цьому сантехнік, який допустив замерзання води у системі.

Проте до бійки призвела проблема не з опаленням, а з водопостачанням. Поки сусідам футболіста повернули воду, в квартирі Михайличенків її так і не було. Замерз бойлер – і знову ж через дії слюсаря пана Миколи.

Я стала в дверях і кажу: "Миколо, я вас не випущу звідси, поки у нас не буде води". Спокійним тоном, я його на "ти" навіть жодного разу не назвала. У відповідь він мене штовхнув і обматюкав. Так і сказав: "За**ала". Мене підхопила сусідка. Після цього я зателефонувала Льоші: "Спускайся, як же так — на мене вже руку піднімають",

– розповіла Інна Михайличенко.

Після цього динамівець прийшов і "штовхнув у плече" слюсаря, але нібито не бив. Пан Микола пішов, а потім викликав поліцію і звернувся до лікарні.

Інна Михайличенко стверджує, що репутація у чоловіка серед мешканців будинку була погана. Сусіди подружжя нібито готові свідчити, що побиття не було. Дружина динамівця переконана, що історію роздули, "бо це ж "монстр", олімпійський чемпіон".

Що ще відомо про побиття Михайличенком чоловіка?