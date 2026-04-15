Легенда Динамо сделал неожиданное заявление о будущем Реброва
Бывший тренер сборной Украины Алексей Михайличенко прокомментировал ситуацию в национальной команде после неудачного отбора на ЧМ-2026 и возможные изменения на тренерском мостике. В разговоре на ютуб-канале Дениса Бойко он также вспомнил поражение и эмоции вокруг матча со Швецией.
Смотрите также "Хамло, который избил женщин": легенда Динамо впервые открыто прокомментировал избиение сантехника
Что сказал Михайличенко о сборной и Реброве?
По его словам, просмотр таких поединков является сложным даже для профессионалов, ведь они одновременно переживают и как болельщики, и как специалисты. Подобные неудачи являются серьезным психологическим ударом не только для команды, но и для всего украинского футбола и страны в целом.
Также он вспомнил собственный опыт 2009 года, когда Украина не смогла выполнить задачу в отборе на ЧМ-2010, и провел параллели с нынешней ситуацией.
Комментируя дискуссии вокруг Сергея Реброва, Михайличенко отметил, что окончательные решения должны приниматься в рамках Украинской ассоциации футбола.
На мой взгляд – это касается УАФ, – если есть кандидатура и они уверены в ней, что она сделает шаг вперед и этот человек готов сделать то, то и то – то надо принимать решение УАФ. Если Сергей Станиславович не подает (в отставку,-ред. 24 Канал) – есть шансы разорвать контракт и назначить нового тренера,
– говорит Михайличенко.
В то же время он подчеркнул сложность подобных изменений и предостерег от поспешных шагов.
Ну и еще раз говорю: мы видим эту ситуацию извне, поэтому мне очень тяжело сказать, как надо поступить. Снимать у нас можно очень быстро и очень легко, найти человека, который будет отвечать за результат и сможет это сделать – очень тяжело,
– отметил бывший тренер.
Как Михайличенко уволили из Динамо?
- Последний период его работы в Динамо пришелся на сезон 2019/2020, который проходил в сложных условиях пандемии COVID-19. Команда завершила чемпионат Украины на втором месте и выиграла Кубок Украины. Несмотря на это, руководство клуба решило сменить тренерский штаб и завершить сотрудничество с Михайличенко.
Именно способ его увольнения стал резонансным: по словам самого специалиста, сообщение об отставке он получил не лично, а по электронной почте. Позже он объяснял, что считает такой формат некорректным для клуба с такой историей, хотя и не держит обиды на руководство.