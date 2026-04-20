Алексей Середа и Марк Гриценко выиграли первое золото сезона в прыжках в воду

Украинский дуэт прыгунов в воду Алексей Середа и Марк Гриценко одержал победу на Кубка Соединенных Штатов на 10-метровой вышке. Таким образом наши спортсмены квалифицировались на этап Кубка мира 2026 года.

Соревнования в финале проводились среди четырех пар, но соперники у украинцев были серьезными, включая олимпийских медалистов. При таких условиях, как пишет Суспільне Спорт, тандем Середа / Гриценко смог продемонстрировать свой класс.

Смотрите также Отец в ВСУ, а Россия бомбит родной город: интересные факты о юном рекордсмене Алексее Середе

Как выступили украинцы на Кубке США по прыжкам в воду?

До поездки в США Середа и Гриценко выступили на соревнованиях в Канаде, где были лишь шестыми с результатом чуть более 377 баллов.

Однако в Форт-Лодердейле украинцы сделали правильные выводы из собственных ошибок и выступили заметно увереннее. Их итоговая оценка составила 390,60 балла, и этого хватило с огромным запасом для первого места.

Алексею и Марку противостояли призеры международных соревнований высокого уровня из США и Великобритании, особенно опасным был Ноа Уильямс, который на Олимпийских играх в Париже в 2024 году получил серебро. Однако дуэт Уильямса с Ноа Пенманом проиграл Середе и Гриценко аж 40 баллов и стал лишь третьим.

Какие изменения произошли в мировых прыжках в воду?

Каждый успех украинских спортсменов отныне еще более ценен, ведь организация World Aquatics, ответственная за водные виды спорта, приняла позорное решение вернуть россиян и белорусов на международные соревнования под своими флагами и с национальными гимнами.

Украина уже пострадала от лояльности руководства международной федерации к представителям страны-агрессора: нашей сборной по водному поло присудили техническое поражение за отказ играть с россиянами на Кубке мира в матче за седьмое место.

Польша, которая будет принимать чемпионат Европы по прыжкам в воду в 2027 году, заявила, что не выполнит решение World Aquatics и не даст россиянам и белорусам возможность соревноваться.