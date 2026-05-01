"Слава Украине" прозвучало на весь мир: Середа выдал эмоциональный спич после получения "серебра"

Украинские прыгуны в воду заявили о себе на международной арене, получив "серебро" Кубка мира. После награждения Алексей Середа не сдержал эмоций и воскликнул "Слава Украине".

Тандем Марка Гриценко и Алексея Середы занял 2 место в суперфинале Кубка мира по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Яркое выступление наших спортсменов завершилось моментом, который стал символом несокрушимости, сообщает телеграмм-канал UAdiving.

Как выступили украинские прыгуны в воду?

Гриценко и Середа набрали за свое выступление 404.28 балла. Первую ступеньку украинцы уступили лишь представителям Китая.

В борьбу за награды украинский тандем ввмикнулся после третьего раунда прыжков. До этого Гриценко и Середа делили четвертое место, а после своего второго прыжка занимали пятую строчку.

Уже прыжки высшей сложности позволили украинцам войти в тройку лидеров, пишет "Суспільне Спорт".

Середа эмоционально обратился после награждения

После успешного выступления Алексей Середа не скрывал чувств и прямо на весь мир воскликнул: "Слава Украине".

Мы очень счастливы получить эту серебряную награду. Мы очень счастливы прыгать здесь. Привет, Китаю! Спасибо за вашу поддержку. Слава Украине!,

– добавил 20-летний спортсмен.

Этот эмоциональный момент сразу привлек внимание болельщиков и стал особым завершением соревнований.

