Где служит Алиев и какую занимает должность: официальный ответ командования
- Александр Алиев служит в воинской части A4723 в должности солдат резерва.
- Сначала он проходил службу в 112 ОбрТро.
Александр Алиев с начала российского вторжения взял в руки оружие. Сначала бывший футболист проходил военную службу в 112 ОбрТро.
Однако оказалось, что Алиева перевели в другую воинскую часть – А4723. 24 канал выяснил, служит ли экс-динамовец в новой части.
Читайте также Защищал Киев и был на передке: кто из украинских футболистов и тренеров воевал
Где Алиев проходит службу?
Редакция 24 канала получила ответ на официальный запрос, проходит ли Алиев военную службу в части A4723.
В ответе на запрос говорится, что бывший футболист проходит военную службу в части A4723 в должности солдат резерва.
Официальный ответ о прохождении Алиевым военной службы в А4273 / Фото 24 канала
Что известно об Алиеве на войне?
Александр Алиев с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину присоединился к территориальной обороне Киева.
В одном из интервью блогеру Славе Демину, экс-футболист рассказал, что проходил службу в 112-й бригаде. Также а момент записи Алиев заявил, что был командирован в другую часть, где имеет больше свободного времени, чем в первые дни войны.
В то же время ветеран войны Олег Симороз написал, что бывший футболист не имел никакого отношения к 112-й бригаде ВСУ. Активист обратился к Оболонскому ТЦК, чтобы они обратили внимание на бывшую звезду Динамо и сборной Украины.
Отметим, что в декабре 2024 года Алиев посетил город Суджа (Курская область), который находился под контролем ВСУ. Он записал обращение к ФСБ, которая объявила его в розыск.
Также экс-футболист рассказал, что будет делать, когда завершится война. Алиев собирается употреблять алкоголь не менее двух недель.